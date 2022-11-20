Матч пройдет в "Уфе" на стадионе "Нефтяник", стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
Встреча с "Уфой" станет для "Рубина" первой после ухода наставника команды Леонида Слуцкого.
На счету команды башкирской команды 18 очков, "Уфа" занимает 14 место и на два очка опережает "Велес", который находится в зоне вылета.
"Рубин" с 31 баллом находится на 5 месте. Отставание казанцев от прямого выхода в РПЛ составляет 7 очков.
"Уфа" и "Рубин" назвали стартовые составы на матч 19 тура Первой лиги. Дзагоев выйдет с первых минут у гостей
Стали известны стартовые составы "Уфы" и Рубина" на матч 19 тура Первой лиги.
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