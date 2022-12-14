- Ухожу ли я из "Рубина"? Никакие слухи комментировать не собираюсь. Дождитесь официального заявления, - приводит комментарий Яровинского Sport24.
Олег Яровинский стал спортивным директором "Рубина" в 2019 году. Специалист пришел в клуб вместе с Леонидом Слуцким, с которым ранее они вместе работали в ЦСКА. В ноябре этого года последний неожиданно решил покинуть "Рубин" по своей инициативе. Также по данным различных источником, из казанского клуба уйдет генеральный директор Рустем Сайманов, а сам "Рубин" перейдет под управление руководства Татарстана.
"Рубин" в нынешнем розыгрыше Первой лиги после 20 сыгранных туров располагается на 3 строчке в таблице. На счету казанской команды 37 набранных баллов. Для прямого выхода РПЛ казанцам необходимо попасть в двойку. Отставание от второго места составляет всего одно очко. Лидирует в первенстве "Балтика", которая набрала 41 балл.
Яровинский - об уходе из "Рубина": дождитесь официального заявления
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский отреагировал на появившуюся информацию о том, что он покинет клуб.
Фото: ФК "Рубин"