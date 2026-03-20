Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
ФакелНе начат

ЭСК: арбитр ошибочно не удалил Соболева в матче "Зенит" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия прокомментировала эпизод с Александром Соболевым в матче 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
В ЭСК заявили, что Сергею Карасеву следовало показать Александру Соболеву вторую желтую карточку.

"Александр Соболев видит игрока "Спартак-Москва" Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.

Судье следовало вынести предупреждение игроку "Зенита" и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче", - написано на официальном сайте РФС.

14 марта на "Газпром Арене" состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0. Оба гола сине-бело-голубых были забиты с пенальти.

Эпизод с Александром Соболевым и Наилем Умяровым произошел на 65-й минуте встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится