ЭСК: арбитр ошибочно не удалил Соболева в матче "Зенит" - "Спартак"

"Александр Соболев видит игрока "Спартак-Москва" Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.
Судье следовало вынести предупреждение игроку "Зенита" и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче", - написано на официальном сайте РФС.
14 марта на "Газпром Арене" состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0. Оба гола сине-бело-голубых были забиты с пенальти.
Эпизод с Александром Соболевым и Наилем Умяровым произошел на 65-й минуте встречи.