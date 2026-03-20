ЭСК вынесла вердикт по эпизоду с Венделом в матче "Зенит" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия прокомментировала эпизод с Венделом в матче "Зенита" и "Спартака".
В ЭСК заявили, что Сергей Карасев не должен был показывать красную карточку Венделу.

"Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока "Спартак-Москва" Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.

Судья правильно расценил ситуацию и вынес жёлтую карточку", - написано на официальном сайте РФС.

14 марта состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 0:2. Голами за сине-бело-голубых отличились нападающие Александр Соболев и Джон Дуран, реализовавшие пенальти.

Эпизод с Венделом и Романом Зобниным произошел на 20-й минуте встречи.

