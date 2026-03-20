ЭСК вынесла вердикт по эпизоду с Венделом в матче "Зенит" - "Спартак"

"Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока "Спартак-Москва" Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.
Судья правильно расценил ситуацию и вынес жёлтую карточку", - написано на официальном сайте РФС.
14 марта состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 0:2. Голами за сине-бело-голубых отличились нападающие Александр Соболев и Джон Дуран, реализовавшие пенальти.
Эпизод с Венделом и Романом Зобниным произошел на 20-й минуте встречи.