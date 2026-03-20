Орлов прокомментировал частые пенальти в пользу "Зенита"

"Во-первых, сколько раз "Зенит" недополучал 11-метровые, которые зарабатывал? Вспомните историю.
Я никогда не забуду: "Зенит" играл со "Спартаком" в Москве, я вёл репортаж. И там был момент, когда в ворота "Спартака" не назначили пенальти. Были и другие моменты, даже в недавних матчах", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
По итогам 21 тура "Зенит" с 45 очками располагается на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара" на один балл. В 22 туре сине-бело-голубые сыграют в гостях с московским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 22 марта.