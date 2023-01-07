- Дзюба в "Родине"? Не хочу разговоров в духе: "Вот если бы да кабы". Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще один-два сезона играть, - приводит комментарий "РБ Спорт".
34-летний российский центральный нападающий россиянин Артем Дзюба находится в поисках места продолжения карьеры. Ранее возможность подписания форварда опровергли "Краснодар" и "Сочи". Сегодня стало известно, что Артем предложил свои услуги "Пари НН", но клуб отказался от этого варианта. Ранее различные источники, сообщали, что турецкий "Сивасспор" предложил контракт лучшему бомбардиру чемпионатов России. Дзюба взял время на раздумья.
"Родина" ушла на зимний перерыв, расположившись на 12 строчке в таблице нынешнего розыгрыше Первой лиги. Команда Дмитрия Парфенова набрала 22 очка после 20 сыгранных туров. За 20 игр московский коллектив забил 19 голов.
Парфенов – о Дзюбе в "Родине": Артем - хороший футболист. Он мог бы спокойно еще один-два сезона играть
Наставник московской "Родины" Дмитрий Парфенов высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в клуб.
Фото: ФК "Зенит"