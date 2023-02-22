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Metaratings: защитник молодежной сборной Нигерии Годфри Биток Стефен перешел в ульяновскую "Волгу"

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Нигерийский футболист Годфри Биток Стефен продолжит карьеру в "Волге" из Ульяновска.
Фото: ФК "Ислочь"
По сообщениям СМИ, "Волга" из Ульяновска подписала контракт на 1,5 года с 22-летним нигерийцем Годфри Биток Стефеном, играющим на позиции левого защитника. Игрок перебрался в стан ульяновского коллектива на правах свободного агента.

Годфри Биток Стефен защищал цвета "Ислочи" из Беларуси, польской "Ягеллонии" и "Динамо" из Тбилиси. Всего за карьеру нигериец провел 93 игры. В активе защитника 8 голов и 13 результативных пасов. Игрок имеет на своем счету 3 матча за молодежную сборную Нигерии. Ульяновская "Волга" 25 февраля у себя дома примет действующего чемпиона России "Зенит" в рамках национального кубка.

Источник: Metaratings


Волга Ул
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