По сообщениям СМИ, "Волга" из Ульяновска подписала контракт на 1,5 года с 22-летним нигерийцем Годфри Биток Стефеном, играющим на позиции левого защитника. Игрок перебрался в стан ульяновского коллектива на правах свободного агента.
Годфри Биток Стефен защищал цвета "Ислочи" из Беларуси, польской "Ягеллонии" и "Динамо" из Тбилиси. Всего за карьеру нигериец провел 93 игры. В активе защитника 8 голов и 13 результативных пасов. Игрок имеет на своем счету 3 матча за молодежную сборную Нигерии. Ульяновская "Волга" 25 февраля у себя дома примет действующего чемпиона России "Зенит" в рамках национального кубка.
Источник: Metaratings
Metaratings: защитник молодежной сборной Нигерии Годфри Биток Стефен перешел в ульяновскую "Волгу"
Нигерийский футболист Годфри Биток Стефен продолжит карьеру в "Волге" из Ульяновска.
Фото: ФК "Ислочь"