Рядом с раменским стадионом "Сатурн" обнаружили гранату

В подмосковном Раменском рядом со стадионом "Сатурн" была найдена граната.

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Об этом источнику сообщили в экстренной службе. Граната была найдена накануне вечером рядом со шлагбаумом при въезде на арену. Во избежание несчастных случаев было принято решение эвакуировать персонал стадиона. Отмечается, что граната могла оказаться страйкбольной.



В настоящее время раменский "Сатурн" выступает в ФНЛ-2 и замыкает пятерку сильнейших клубов таблицы второй подгруппы третьей группы Второй Лиги. В марте клуб официально объявил о назначении на пост генерального директора скандально известного футболиста Романа Широкова. Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя назначение, назвал этот шаг "позором "Сатурна" и всего российского футбола".