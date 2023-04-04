Ранее отечественная пресса сообщила, что выездная игра с "Волгарем" в рамках 26-го тура Первой лиги может стать для 53-летнего уроженца Казани последней в занимаемой им должности.
– Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. "Рубин" готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются, – приводит слова Айбатова Sport24.
Юрий Уткульбаев принял бразды правления "Рубином" в ноябре прошлого года, сменив на тренерском мостике Леонила Слуцкого. Клуб из столицы Татарстана не может выиграть на протяжении трех туров кряду, забив при этом всего один гол.
В предыдущей встрече в Москве "Рубин" обменялся голами с "Велесом" (1:1). Команда Юрия Уткульбаева продолжает удерживать за собой второе место в таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя "Енисей" на 3 очка. Отставание от "Балтики" по итогам 25-ти туров выросло до шести баллов.
Гендиректор "Рубина" Айбатов – о возможной отставке Уткульбаева: наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов отреагировал на слухи о том, что казанский клуб может отправить в отставку Юрия Уткульбаева с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Рубин"