"Вы знаете, у меня такой информации нет. Насколько я знаю, касательно информации, которая проходит в СМИ, мы не выходили, не общались, не разговаривали", - цитирует Сафонова "СЭ".
Напомним, Курбан Бердыев покинул пост наставника "Сочи" 10 апреля. После этого в СМИ появились сообщения, что Бердыев может сменить на мостике "Рубина" Юрия Уткульбаева. 70-летний российский специалист возглавлял клуб из Казани с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 года. В 2004-2012 годах он занимал кресло вице-президента "Рубина". Под его руководством команда 2 раза завоевывала золотые медали чемпионата России, дважды становилась обладателем Суперкубка России и выигрывала Кубок страны.
Спортивный директор "Рубина" Сафонов: мы на Бердыева не выходили, не общались, не разговаривали
Спортдиректор "Рубина" Эдуард Сафонов прокомментировал слухи о возможном возвращении Курбана Бердыева на должность главного тренера казанцев.
Фото: ФК "Рубин"