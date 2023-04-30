– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Вопрос ухода в РПЛ не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время – факт. Вадим Валентинович это понимал.
Полагаю, у него были какие-то предложения. Поэтому достигли такого соглашения. Что-то менять в плане результатов? В том числе. Пять матчей – два очка вместо хотя бы десяти, – приводит слова Кулакова "СЭ".
Безвыигрышная серия "Шинника" в Первой лиге достигла уже пяти матчей. Последний раз ярославская команда побеждала более месяца назад - 26 марта на своем поле "Нефтехимик" со счетом 3:0. С тех пор подопечные Вадима Евсеева потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.
В последнем туре "Шинник" на выезде разошелся миром со столичной "Родиной" (1:1). По итогам 29 туров ярославцы с 37 очками занимают 11-е место в таблице Первой лиги, находясь всего в 8 баллах от зоны вылета в ФНЛ.
30 апреля "Шинник" объявил о расторжении контракта с Евсеевым по обоюдному согласию сторон. По сведениям журналиста Ивана Карпова, 47-летний специалист заключит соглашение до конца сезона-2023/24 с воронежским "Факелом", который ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ.
Гендиректор "Шинника" Кулаков – о причине ухода Евсеева: нам надо было что-то менять, в том числе в плане результатов
Генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков ответил на вопрос о причинах ухода главного тренера ярославской команды Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Шинник"