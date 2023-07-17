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Президент "Торпедо" Савин: не рассматриваем иностранца на позицию спортивного директора

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Президент столичного "Торпедо" Ярослав Савин прокомментировал ситуацию с назначением спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мы нашли нужную конструкцию, спортивный директор появится. Это не иностранец, иностранца на эту позицию мы не рассматриваем", - приводит слова Савина "РБ Спорт".

По итогам минувшего сезона московское "Торпедо" заняло последнее место в турнирной таблице и вылетело из российской Премьер-лиги. Новый сезон "автозаводцы" начали в Первой лиге. В первом туре москвичи на своем поле оказались сильнее махачкалинского "Динамо" (2:0). В рамках второго тура "черно-белые" в гостях сыграют против подмосковных "Химок", которые также вылетели из РПЛ.


Савин Торпедо
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