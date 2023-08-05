– Не думаю, что результат справедлив. Какие эмоции? Нам неприятно. Мы показали ту игру, которая заслуживала другого результата. Но футбол есть футбол. Мы создали достаточно моментов как в первом тайме, так и во втором, но не смогли ими воспользоваться. "Сокол" создал один опасный момент и забил, – цитирует Клотета "Матч ТВ".
5 августа саратовский "Сокол" в гостях нанес сенсационное поражение одному из фаворитов сезона московскому "Торпедо" в 4-м туре Первой лиги. Встреча состоялась на столичном стадионе "Лужники" и завершилась минимальной победой дебютанта Первой лиги "Сокола" со счетом 1:0 (0:0). Автором единственного гола в составе волжан стал Владислав Морозов, который поразил ворота голкипера "автозаводцев" Егора Бабурина на 75-й минуте. Отметим, что в матче не принимали участие форварды "Торпедо" Дмитрий Полоз и Йорди Рейна. "Торпедо" потеряло очки во втором туре подряд и с 7 баллами расположилось на шестой строчке в таблице Первой лиги. "Сокол" набрал 9 очков после 4 туров и поднялся на второе место.
Клотет – о первом поражении "Торпедо" в Первой лиге: нам неприятно. "Сокол" создал один опасный момент и забил
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет считает незаслуженным домашнее поражение от дебютанта Первой лиги саратовского "Сокола" (0:1) в рамках 4-го тура.
Фото: ФК "Торпедо"