Алаев назвал число участников Зимнего Кубка РПЛ

"Четыре клуба. Все официально объявим во вторник", – приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что турнир пройдет в период с 3 по 10 февраля 2026 года. Зимний Кубок РПЛ традиционно проводится в паузу в чемпионате России. В предыдущем сезоне он состоялся в конце января. Участие принимали 6 команд: "Краснодар", "Спартак", "Зенит", "Ростов", ЦСКА и "Динамо". В финале победу одержал "Зенит", обыгравший "Спартак" со счетом 3:0.
На данный момент в чемпионате России лидирует "Краснодар", в активе которого 40 очков после 18-ти туров. Второе место перед уходом на зимнюю паузу в РПЛ занял "Зенит", заработав 39 очков. Тройку лидеров замкнул "Локомотив" (37 очков).
