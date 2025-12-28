Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Сандерленд
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Кремонезе
17:00
НаполиНе начат
Болонья
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Алаев назвал число участников Зимнего Кубка РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев раскрыл число участников Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
"Четыре клуба. Все официально объявим во вторник", – приводит слова Алаева "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что турнир пройдет в период с 3 по 10 февраля 2026 года. Зимний Кубок РПЛ традиционно проводится в паузу в чемпионате России. В предыдущем сезоне он состоялся в конце января. Участие принимали 6 команд: "Краснодар", "Спартак", "Зенит", "Ростов", ЦСКА и "Динамо". В финале победу одержал "Зенит", обыгравший "Спартак" со счетом 3:0.

На данный момент в чемпионате России лидирует "Краснодар", в активе которого 40 очков после 18-ти туров. Второе место перед уходом на зимнюю паузу в РПЛ занял "Зенит", заработав 39 очков. Тройку лидеров замкнул "Локомотив" (37 очков).

