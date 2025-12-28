"Динамо" Мх опубликовало новогодний ролик по мотивам "Очень странных дел"
Пресс-служба махачкалинского "Динамо" опубликовала новогодний ролик в стиле популярного американского сериала "Очень странные дела".
Фото: "Динамо" Мх
После поражения в матче 18-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:1) экс-главный тренер махчкалинской команды Хасанби Биджиев подал в отставку.
Перед уходом на зимнюю паузу в чемпионате России махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков в 18-ти турах. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует попасть в зону вылета. В последних четырех встречах махачкалинцы не одержали ни одной победы: на их счету три поражения и одна ничья. Первый матч после перерыва команда проведет с "Рубином". Встреча 19-го тура состоится 28 февраля 2026 года.