Английская премьер-лига

Сандерленд
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Кремонезе
17:00
НаполиНе начат
Болонья
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

"Динамо" Мх опубликовало новогодний ролик по мотивам "Очень странных дел"

Пресс-служба махачкалинского "Динамо" опубликовала новогодний ролик в стиле популярного американского сериала "Очень странные дела".
После поражения в матче 18-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:1) экс-главный тренер махчкалинской команды Хасанби Биджиев подал в отставку.

Перед уходом на зимнюю паузу в чемпионате России махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков в 18-ти турах. На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и рискует попасть в зону вылета. В последних четырех встречах махачкалинцы не одержали ни одной победы: на их счету три поражения и одна ничья. Первый матч после перерыва команда проведет с "Рубином". Встреча 19-го тура состоится 28 февраля 2026 года.

