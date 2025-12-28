Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Кремонезе
17:00
НаполиНе начат
Болонья
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Кечинов: Зобнин самый авторитетный футболист в "Спартаке"

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта красно-белых с полузащитником Романом Зобниным.
Фото: "Матч ТВ"
"Зобнин уже давно не игрок стартового состава в команде, но сейчас он самый авторитетный футболист в "Спартаке": уже очень долгое время выступает за красно-белых, капитан. У него большое влияние в раздевалке. От него немало зависит поднятие настроя в команде. Поэтому продлили контракт", — приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

В пятницу, 26 декабря "Спартак" продлил трудовое соглашение с Романом Зобниным. Новый контракт заключен до 2027 года. 31-летний полузащитник играет в составе московской команды с лета 2016-го. Вместе со "Спартаком" он становится обладателем Кубка России и выигрывал национальный чемпионат.

В сезоне-2025/26 Зобнин принял участие в 19-ти матчах за красно-белых, в которых записал на свой счет один гол. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18-ти туров.

