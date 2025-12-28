"Зобнин уже давно не игрок стартового состава в команде, но сейчас он самый авторитетный футболист в "Спартаке": уже очень долгое время выступает за красно-белых, капитан. У него большое влияние в раздевалке. От него немало зависит поднятие настроя в команде. Поэтому продлили контракт", — приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
В пятницу, 26 декабря "Спартак" продлил трудовое соглашение с Романом Зобниным. Новый контракт заключен до 2027 года. 31-летний полузащитник играет в составе московской команды с лета 2016-го. Вместе со "Спартаком" он становится обладателем Кубка России и выигрывал национальный чемпионат.
В сезоне-2025/26 Зобнин принял участие в 19-ти матчах за красно-белых, в которых записал на свой счет один гол. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18-ти туров.
Кечинов: Зобнин самый авторитетный футболист в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта красно-белых с полузащитником Романом Зобниным.
Фото: "Матч ТВ"