Сандерленд
17:00
Лидс
Кристал Пэлас
19:30
Тоттенхэм

Милан
0 - 0
Верона
Кремонезе
17:00
Наполи
Болонья
20:00
Сассуоло
Аталанта
22:45
Интер

Президент РПЛ заявил, что Зимний Кубок пройдет с 3 по 10 февраля

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал даты проведения Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Могу подтвердить — турнир состоится, — говорит Алаев. — Сроки проведения — с 3 по 10 февраля. Всех болельщиков приглашаю. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить — партнеров турнира, команды", – приводит слова Алиева "РБ Спорт".

Зимний Кубок РПЛ традиционно проходит во время паузы в чемпионате России. В этом году турнир проходил в конце января. В нем участвовали 6 команд Российской Премьер-лиги: "Краснодар", "Спартак", "Зенит", "Ростов", ЦСКА и "Динамо". В предыдущем сезоне победителем стал санкт-петербургский "Зенит", который в финал разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России является "Краснодар", который ушел на зимнюю паузу, набрав 40 очков. Второе место у "Зенита" с отставанием в одно очко от "быков". ТОП-3 замыкает "Локомотив", набравший 37 очков.

