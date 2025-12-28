Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом Армении

"Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути. Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют. Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене", — написал Сперцян в соцсети.
В пятницу, 26 декабря пресс-служба Федерации футбола Армении сообщила, что Сперцян признан лучшим игроком страны в уходящем году. Капитан "Краснодара" победил в номинации второй раз в карьере. До этого он становился обладателем награды в 2022 году.
Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником академии "Краснодара". В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 25 встречах за черно-зеленых, в которых отметился девятью голами и записал на свой счет 13 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Фото: Getty Images Sport