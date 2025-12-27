Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Черчесов назвал худшее событие в российском футболе в уходящем году

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов подвёл итоги уходящего года, обозначив как негативные моменты в российском футболе, так и то, что он считает для себя самым важным.
Фото: ФК "Ахмат"
Наставник грозненского клуба отметил, что главным разочарованием остаётся отсутствие российских команд на международной арене. В то же время Черчесов подчеркнул, что в личном плане для него приоритетом остаются исключительно успехи собственной команды.

- Худшее, что произошло в нашем футболе за год? Факт, что мы до сих пор не играем в еврокубках. Лучшее событие для меня - каждая победа "Ахмата". Для меня важнее всего моя команда, - цитирует Черчесова Metaratings.ru.

Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под своей эгидой.

Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года. К зимнему перерыву грозненская команда подошла на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

