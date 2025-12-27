Черчесов назвал худшее событие в российском футболе в уходящем году

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов подвёл итоги уходящего года, обозначив как негативные моменты в российском футболе, так и то, что он считает для себя самым важным.

- Худшее, что произошло в нашем футболе за год? Факт, что мы до сих пор не играем в еврокубках. Лучшее событие для меня - каждая победа "Ахмата". Для меня важнее всего моя команда, - цитирует Черчесова



Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под своей эгидой.



