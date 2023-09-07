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Кутепов: с июня тренировался шесть дней в неделю, в хорошей форме. Благодаря этому готов помогать "Велесу"

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Защитник "Велеса" Илья Кутепов рассказал, что активно поддерживал форму летом.
Фото: ФК "Велес"
"С 10 июня тренируюсь по графику 6/1 — шесть дней тренировок, один выходной. Благодаря этому сейчас в хорошей форме. Со здоровьем тоже все в порядке — готов помогать своему новому клубу", — сказал Кутепов.

30-летний Кутепов минувший сезон провёл в составе московского "Торпедо", с которым вылетел из Российской Премьер-Лиги. По ходу сезона Жозеп Клотет отстранил участника чемпионата мира 2018 года он тренировок с основной командой. С "Велесом" Кутепов подписал контракт до конца сезона.

Источник: Sport24.


Кутепов Велес
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