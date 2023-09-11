Как сообщает источник, "Кубань" должна в ближайшее время назначить Вадима Евсеева на пост главного тренера команды. Отметим, что сегодня краснодарский клуб объявил о расставании с Александром Григоряном, который руководил коллективом с мая текущего года. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
47-летний Вадим Евсеев в настоящее время находится без клуба. 5 сентября он покинул должность главного тренера воронежского "Факела".
Источник: Sport24
Вадим Евсеев может стать новым главным тренером "Кубани"
Бывший наставник воронежского "Факела" Вадим Евсеев может стать новым главным тренером краснодарской "Кубани".
Фото: ФК "Факел"