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Вадим Евсеев может стать новым главным тренером "Кубани"

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Бывший наставник воронежского "Факела" Вадим Евсеев может стать новым главным тренером краснодарской "Кубани".
Фото: ФК "Факел"
Как сообщает источник, "Кубань" должна в ближайшее время назначить Вадима Евсеева на пост главного тренера команды. Отметим, что сегодня краснодарский клуб объявил о расставании с Александром Григоряном, который руководил коллективом с мая текущего года. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

47-летний Вадим Евсеев в настоящее время находится без клуба. 5 сентября он покинул должность главного тренера воронежского "Факела".

Источник: Sport24


Евсеев Факел Кубань
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