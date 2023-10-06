- Курбан Бекиевич - большой-большой мастер, ему не надо никому ничего доказывать. "Сочи"? У каждого человека бывают разные моменты, каждому нужно время. Бекиевич давно всё доказал, все знают, кто он такой. Но у нас есть еще и Гаджи Муслимович Гаджиев, и это важный момент. Я свидетель того, как они вместе работают, и учусь у них очень многому. Большие мастера, - передает слова Газизова "РБ Спорт".
71-летний главный тренер выступающего в Первой лиге махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев занял эту должность в июле 2023 года. Под его руководством махачкалинцы набрали 24 очка в 12 матчах Первой лиги при 7 победах, 3 ничьих и 2 поражениях, и занимают первое место в турнирной таблице - в зоне прямого выхода в РПЛ, оторвавшись от зоны стыковых матчей на 4 очка.
Ранее Бердыев дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны с казанским "Рубином", завоевывал серебряные медали с "Ростовом", одержал несколько звонких побед в еврокубках с клубами из российских регионов.
Газизов: многому учусь у Бердыева и Гаджиева. Большие мастера
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве и президенте клуба Гаджи Гаджиеве.
Фото: ТАСС