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Ковтун – о причинах ухода Парфенова из "Родины": результат, положение в таблице

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Бывший ассистент главного тренера "Родины" Юрий Ковтун раскрыл причину отставки прежнего тренерского штаба московской команды во главе с Дмитрием Парфеновым.
Фото: ФК "Родина"
10 октября пресс-служба "Родины" проинформировала об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова и его ассистента Юрия Ковтуна "по личным обстоятельствам". 49-летний специалист возглавлял столичную команду с июня 2022 года. По сумме двух переходных матчей "Родина" под руководством Парфенова уступила "Пари НН" (0:3, 2:0) и не сумела подняться в РПЛ.

– Причина ухода из "Родины"? Был уже и комментарий Дмитрия Владимировича Парфенова на этот счет, что расстались по обоюдному согласию. Конкретно же почему ушли – и так понятно в принципе. Результат, положение в турнирной таблице, – цитирует Ковтуна "Матч ТВ".

По итогам 14-ти сыгранных туров Первой лиги "Родина" набрала 14 очков и опустилась на 12-е место в таблице. В минувшие выходные московская команда в дебютном матче под руководством испанца Франка Артиги потерпела домашнее поражение от "Акрона" (0:1). Автором победного гола стал футболист волжан Иван Чудин, который добил мяч в сетку ворот хозяев на последней секунде.


Родина Ковтун Парфенов Первая лига ФНЛ
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