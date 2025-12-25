Матчи Скрыть

"Никто его не знает. Что он выиграл?" Ташуев - о возможном назначении Карседо в "Спартак"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев высказался о возможном назначении на пост главного тренера "Спартака" Хуана Карлоса Карседо.
Фото: Getty Images
- Что комментировать, если не знаешь человека? Никто его не знает. Берут тренера из Кипра – и что дальше? Что он выиграл? Чемпион Кипра – это ни о чем для "Спартака". Я был чемпионом Беларуси, и что дальше? Шпилевский работает у нас из чемпионата Кипра и пока не очень удачно.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что руководство московского "Спартака" одобрило кандидатуру Хуана Карлоса Карседо на должность главного тренера красно-белых.

52-летний испанский специалист с лета 2023 года возглавляет кипрский "Пафос". Под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата Кипра, а также выиграла Кубок страны.

Источник: "Советский спорт"

