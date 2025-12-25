"Все так считают – и игроки, и я. По-другому быть не может", - передает слова Гусева "Комсомольская правда".
Напомним, на стадии четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" прошло по сумме двух матчей петербургский "Зенит" (3:2). В полуфинале подопечные Ролана Гусева сыграют против столичного "Спартака". Первую встречу соперники проведут 3 марта 2026 года.
Гусев прокомментировал цель "Динамо" победить в Кубке России
Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев высказался о перспективах команды завоевать Кубок страны.
Фото: ФК "Динамо"