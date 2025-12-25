По информации источника, интерес "Локомотива" к сохранению Пруцева усилился на фоне возможного ухода Дмитрия Баринова. Сам футболист не возражает против продолжения карьеры в стане красно-зеленых и доволен своей ролью в команде.
Для достижения договоренности с красно-белыми "Локомотив" готов включить в сделку вингера Вадима Ракова, который текущий сезон проводит в "Крыльях Советов" на правах аренды. Сообщается, что "Спартак" проявляет интерес к футболисту, однако ситуацию осложняет травма игрока. Окончательное решение по возможному участию Ракова в сделке будет зависеть от того, как он проявит себя в весенней части сезона.
Также отмечается, что Раков не полностью вписывается в игровую модель Галактионова, а отсутствие гарантированной игровой практики не устраивает сторону футболиста.
В случае успешного завершения трансфера "Локомотив" планирует улучшить условия личного контракта Пруцева. На данный момент железнодорожники полностью выплачивают зарплату полузащитника.
Источник: Legalbet
Раков может стать частью сделки между "Локомотивом" и "Спартаком"
Фото: ФК "Локомотив"