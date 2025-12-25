Жерсон близок к уходу из "Зенита" - источник

Как сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов со ссылкой на бразильского журналиста Эвертона Гимарайнша, полузащитник петербургского клуба Жерсон близок к переходу в "Крузейро".
По информации источника, бразильский клуб намерен закрыть сделку в кратчайшие сроки - еще до конца текущего календарного года. Ранее в СМИ отмечалось, что переговоры между сторонами развиваются не так быстро из-за высоких финансовых требований со стороны "Зенита".
28-летний Жерсон выступает за петербургский клуб с июля. За это время полузащитник провел 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
Фото: ФК "Зенит"