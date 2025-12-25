Матчи Скрыть

В "Урале" ответили, почему клуб не договорился с Кержаковым

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему команду возглавил не Александр Кержаков.
Фото: ФК "Урал"
"Он был в нашем списке, по нему тоже много разговаривали. Возможно, когда-то мы сможем с ним сотрудничать, но сегодня наш тренер – Василий Березуцкий", - цитирует Иванова Metaratings.

Напомним, 11 декабря "Урал" официально объявил о назначении главным тренером команды Василия Березуцкого. Ранее в СМИ сообщалось о том, что екатеринбуржцев может возглавить Александр Кержаков.

В первой части чемпионата уральцы набрали 41 очков в 21 матче и ушли на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Первой лиги.

