Агент Барбоза сравнил возможное назначение в "Спартак" Карседо с приглашением Абаскаля

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Если думать о лучшем варианте для "Спартака", то это, наверное, не Карседо. Его назначение - примерно такой же риск, как приглашение Абаскаля в свое время. Он тоже по статусу не подходит "Спартаку" - они всегда искали именитого тренера с опытом", – сказал Барбоза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хуан Карлос Карседо, возглавляющий кипрский "Пафос", может стать главным тренером московского "Спартака".

Напомним, Гильермо Абаскаль работал с московской командой с 2022 по 2024 год. Под его руководством красно-белые провели 74 матча, в которых одержали 36 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 22 поражения. В сезоне-2022/23 москвичи стали при испанском специалисте бронзовыми призерами чемпионата России.

