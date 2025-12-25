"Мой прогноз: Гусев при любых раскладах не останется главным в "Динамо" после этого сезона. Попасть в тройку - нереально. А ведь для "Динамо" перед стартом сезона эта была задача-минимум. Выиграть Кубок - хорошая задача, однако и тут я не думаю, что возможный трофей или полуфинал турнира повлияет на будущее Ролана. Клуб просто забил на этот сезон и уже думает о будущем лете", - сказал Созин "Чемпионату".
Напомним, 17 ноября, главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин, возглавлявший команду с июня 2025 года, объявил о своем решении покинуть клуб и сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности наставника бело-голубых стал Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб Карпина. 23 декабря пресс-служба клуба сообщила о том, что Гусев назначен главным тренером "Динамо" до конца текущего сезона.
По итогам первой части чемпионата России москвичи набрали 21 очко в 18 матчах. На зимнюю паузу в РПЛ динамовцы ушли, находясь на 10-м месте в турнирной таблице.
Созин: Гусев при любых раскладах не останется главным тренером "Динамо"
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с главным тренером в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"