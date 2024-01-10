"Рад за Тихонова! Вел ли я переговоры с "Енисеем"? Это ложь. Я ни с кем не договаривался, никто не звонил мне", - приводит слова Карреры "СЭ".
Сегодня, 10 января, стало известно о назначении 53-летнего российского специалиста Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского "Енисея". По итогам первой части текущего сезона команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. Красноярцы набрали 24 очка в 20 сыгранных турах. Отрыв "Енисея" от зоны вылета в данный момент составляет четыре балла.
Каррера - о переговорах с "Енисеем": это ложь. Я рад за Тихонова!
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером "Енисея".
Фото: ФК "Спартак"