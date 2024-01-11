- Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Все решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал - что, чего, как - и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать. Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск - особенный для меня город.
Напомним, Андрей Тихонов ранее возглавлял "Енисей" с июня 2016 по июнь 2017 года. Под его руководством красноярский клуб провел лучший сезон в своей истории, заняв третью строчку в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах за выход в российскую Премьер-лигу уступил тульскому "Арсеналу" за счет правила выездного гола. Вчера, 10 января, "Енисей" официально объявил о возвращении 53-летнего специалиста на пост главного тренера команды. После 20 сыгранных туров красноярцы занимают 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка.
Источник: "Чемпионат"
Тихонов - о "Енисее": не для этого мы учились 3 года, чтобы отказываться от возможности работать
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов рассказал о своем назначении на эту должность.
Фото: "АиФ"