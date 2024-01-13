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Аленичев: две недели назад еще узнал о том, что Тихонов подписал контракт с "Енисеем"

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Экс-наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером красноярского клуба.
Фото: ФК "Енисей"
- Я самый первый узнал о том, что Андрей подписал контракт с "Енисеем". Две недели назад еще об этом знал, поэтому для меня это не стало никакой новостью. Андрей хотел вернуться в профессиональный футбол - он вернулся, с чем мы с Егором Титовым его и поздравили. Очень рады. Самое главное, чтобы добивался успехов. Напутственных слов не было, потому что Андрей сам все знает.

Напомним, в среду, 10 января, "Енисей" официально объявил о назначении на должность главного тренера команды Андрея Тихонова.

Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб, в который входили Егор Титов, Олег Саматов и Валерий Клейменов, возглавляли "Енисей" с июня 2017 по май 2019 года. Под его руководством красноярский клуб стал бронзовым призером Первенства ФНЛ в сезоне-2017/18.

В текущем сезоне "Енисей" набрал 24 очка в 20 сыгранных матчах и располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: "Чемпионат"

Аленичев Тихонов Енисей
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