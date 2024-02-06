– Курбан Бекиич без вопросов поможет нам, если мы к нему обратимся. Он готов консультировать клуб, – цитирует Бердыева “Матч ТВ”.
Ранее стало известно о том, что Курбан Бердыев покинул должность главного тренера махачкалинского “Динамо”. 71-летний специалист возглавил команду из Дагестана в прошлом году.
Газизов: Бердыев готов консультировать “Динамо”, если мы к нему обратимся
Экс-наставник махачкалинского “Динамо” Курбан Бердыев готов консультировать команду из Дагестана, если это потребуется, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала