Мостовой - о пенальти в матче "Факел" - "Балтика": нефутбольные люди не по футбольному и судят!

Экс-игрок национальной сборной Александр Мостовой раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в ворота "Факела" в концовке матча восьмого тура РПЛ с "Балтикой" (2:2).

Фото: ФК "Факел"

- Я смотрел концовку матча "Факел" - "Балтика". Как можно было поставить пенальти в ворота "Факела"? Ребят, вы издеваетесь? Идет борьба, там все бьются за мяч, хватают друг друга. И игроку случайно рикошетом попадает мяч в руку. И назначается пенальти. Нефутбольные люди не по футбольному и судят! - цитирует эксперта "СЭ"

По мнению Мостового, попадание мяча в руку Матвея Бардачева произошло случайно после рикошета в ходе борьбы, поэтому оснований для 11-метрового не было."Факел" по ходу встречи вёл со счётом 2:0, но не удержал преимущество. После вмешательства ВАР Плиско назначил пенальти за игру рукой Бардачева, а на 90+5-й минуте Брайан Хиль реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт - 2:2.