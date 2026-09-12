ЦСКА вдесятером поделил очки с "Рубином"

Армейцы вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Ивана Облякова. На 15-й минуте московская команда осталась в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса.
"Рубин" воспользовался численным преимуществом во втором тайме. На 58-й минуте Андерсон Арройо сравнял счёт. Больше команды отличиться не смогли - 1:1.
Голы: Обляков, 6 (пен) - Арройо, 57.
ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Аззи, Кисляк, Обляков, Глебов (Олейников, 81), Круговой, Мусаев (Лусиано, 67).
"Рубин": Ставер, Арройо, Урозов, Тесленко, Вуячич (Мальдонадо, 86), Лобов (Грипши, 46), Рожков (Самошников, 46), Иву, Ходжа, Юкич (Безруков, 66), Сиве (Моторин, 74).
Предупреждения: Лобов, 18, Обляков, 54, Лусиано, 70, Моторин, 81, Иву, 87, Урозов, 90+2.
Удаление: Матеус Рейс, 15.