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ЦСКА вдесятером поделил очки с "Рубином"

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью со счётом 1:1 в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Армейцы вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Ивана Облякова. На 15-й минуте московская команда осталась в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса.

"Рубин" воспользовался численным преимуществом во втором тайме. На 58-й минуте Андерсон Арройо сравнял счёт. Больше команды отличиться не смогли - 1:1.

Голы: Обляков, 6 (пен) - Арройо, 57.

ЦСКА: Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Аззи, Кисляк, Обляков, Глебов (Олейников, 81), Круговой, Мусаев (Лусиано, 67).

"Рубин": Ставер, Арройо, Урозов, Тесленко, Вуячич (Мальдонадо, 86), Лобов (Грипши, 46), Рожков (Самошников, 46), Иву, Ходжа, Юкич (Безруков, 66), Сиве (Моторин, 74).

Предупреждения: Лобов, 18, Обляков, 54, Лусиано, 70, Моторин, 81, Иву, 87, Урозов, 90+2.

Удаление: Матеус Рейс, 15.

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