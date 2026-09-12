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Луис Энрике прокомментировал ситуацию с Сафоновым и другими вратарями "ПСЖ"

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями парижского клуба.
Фото: Getty Images
По словам специалиста, тренерский штаб доволен всеми имеющимися голкиперами и хочет располагать разными вариантами, при этом молодому Алессандро Лонгони необходимо регулярно получать игровую практику.

- Мы с Луишем Кампушем хотим иметь разные варианты. У нас есть 18-летний Алессандро Лонгони, но важно, чтобы он играл. Для игрока его возраста очень важно получать игровую практику. Мы открыты ко всем вариантам, и я очень доволен всеми тремя вратарями, которые у нас есть, - заявил Энрике на пресс-конференции.

Основным голкипером "ПСЖ" в нынешнем сезоне является Матвей Сафонов. Россиянин провёл шесть матчей во всех турнирах и пропустил девять мячей, тогда как Люка Шевалье и Лонгони пока не выходили на поле.

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