Луис Энрике прокомментировал ситуацию с Сафоновым и другими вратарями "ПСЖ"

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался о ситуации с вратарями парижского клуба.

Фото: Getty Images

- Мы с Луишем Кампушем хотим иметь разные варианты. У нас есть 18-летний Алессандро Лонгони, но важно, чтобы он играл. Для игрока его возраста очень важно получать игровую практику. Мы открыты ко всем вариантам, и я очень доволен всеми тремя вратарями, которые у нас есть, - заявил Энрике на пресс-конференции.

По словам специалиста, тренерский штаб доволен всеми имеющимися голкиперами и хочет располагать разными вариантами, при этом молодому Алессандро Лонгони необходимо регулярно получать игровую практику.Основным голкипером "ПСЖ" в нынешнем сезоне является Матвей Сафонов. Россиянин провёл шесть матчей во всех турнирах и пропустил девять мячей, тогда как Люка Шевалье и Лонгони пока не выходили на поле.