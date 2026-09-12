"Вокруг высококлассные футболисты". Карпукас оценил свои первые матчи за "Зенит"

- Вокруг собраны высококлассные футболисты, с которыми приятно играть в футбол. Мне это нравится, я получаю удовольствие. Партнеры помогают, я понимаю, куда они открываются, движутся. Есть еще шероховатости, которые нужно оттачивать. В целом, по первым тренировкам и играм - все нормально, - цитирует Карпукаса "Матч ТВ".
Карпукас перешёл в "Зенит" в августе и провёл четыре матча в нынешнем чемпионате. Во встрече восьмого тура с бывшим клубом полузащитник отыграл 65 минут, а петербуржцы победили со счётом 2:1. С 15 очками "Зенит" занимает четвёртое место в РПЛ.