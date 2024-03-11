11 марта в Москве состоялся очередной матч 22-го тура Первой лиги. В рамках него сыграли местное “Торпедо” и “Тюмень”. Игра завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 0:0.
Таким образом, торпедовцы набрали 28 очков. Сейчас московская команда занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. “Тюмень” имеет в собственном активе 36 очков. Она пребывает на пятой позиции.
“Торпедо” и “Тюмень” сыграли вничью в 22-м туре Первой лиги
Московское “Торпедо” и “Тюмень” разошлись миром в 22-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо"