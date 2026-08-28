Кисляк - о матче с "Акроном": наверное, как и вы, огорчен результатом

"Наверное, как и вы, огорчен результатом. Что касаемо моего здоровья, спасибо большое вам за поддержку, за теплые слова. Я все это вижу. Предварительно сильный ушиб, и надеюсь, в скором времени буду в строю", - сказал Кисляк в видео в своем телеграмм-канале.
Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.
На 20-й минуте получил повреждение полузащитник "армейцев" Матвей Кисляк. Футболист не смог продолжить игру и вынужден был покинуть поле. Вместо него на поле вышел Данила Козлов. Матч закончился вничью со счетом 2:2.