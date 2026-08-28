Кисляк - о матче с "Акроном": наверное, как и вы, огорчен результатом

Фото: ПФК ЦСКА

"Наверное, как и вы, огорчен результатом. Что касаемо моего здоровья, спасибо большое вам за поддержку, за теплые слова. Я все это вижу. Предварительно сильный ушиб, и надеюсь, в скором времени буду в строю", - сказал Кисляк в видео в своем телеграмм-канале.