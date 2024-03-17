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Игрок "Родины" Юшин: у нас есть все, чтобы пробиться в РПЛ

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Футболист «Родины» Александр Юшин поделился своим мнением относительно возможностей команды выйти в РПЛ.

ФК "Родина"
Полузащитник «Родины» Александр Юшин высказался относительно потенциала команды для выхода в Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. По словам Юшина, сейчас для команды все идет хорошо и стоит продолжать в том же духе. Также Юшин отметил, что важно всем клубом верить в успех и тогда получится пробиться в высший дивизион российского футбола.

«Есть ли у команды еще шанс пробиться в РПЛ по итогам сезона? Конечно. Всё есть для этого. Поэтому будем стараться выполнить задачу, будем прикладывать для этого максимальные усилия», - передает слова Юшина «Матч ТВ».

Отметим, на данный момент «Родина» находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиге и отстает от второй строчке, гарантирующей проход в РПЛ, на шесть очков.

Родина
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