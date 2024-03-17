Полузащитник «Родины» Александр Юшин высказался относительно потенциала команды для выхода в Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. По словам Юшина, сейчас для команды все идет хорошо и стоит продолжать в том же духе. Также Юшин отметил, что важно всем клубом верить в успех и тогда получится пробиться в высший дивизион российского футбола.
«Есть ли у команды еще шанс пробиться в РПЛ по итогам сезона? Конечно. Всё есть для этого. Поэтому будем стараться выполнить задачу, будем прикладывать для этого максимальные усилия», - передает слова Юшина «Матч ТВ».
Отметим, на данный момент «Родина» находится на шестом месте в турнирной таблице Первой лиге и отстает от второй строчке, гарантирующей проход в РПЛ, на шесть очков.
Игрок "Родины" Юшин: у нас есть все, чтобы пробиться в РПЛ
Футболист «Родины» Александр Юшин поделился своим мнением относительно возможностей команды выйти в РПЛ.
ФК "Родина"