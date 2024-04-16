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Махачкалинское "Динамо" ведет работу над стадионом, чтобы команда могла выступать в РПЛ

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал что клуб работает над реконструкцией своей домашней арены.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика. Сейчас ведется работа над стадионом для того, чтобы мы могли выступать в РПЛ", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

"Динамо" Махачкала проводит домашние матчи на крупнейшем стадионе в Дагестане "Анжи-Арена" в городе Каспийске, который вмещает более 24 тысяч зрителей.

По итогам 26 сыгранных туров махачкалинская команда набрала 47 очков и единолично занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право прямого выхода в российскую Премьер-лигу на будущий сезон.

Шамиль Газизов Динамо Мх
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