Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
14:00
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
16:30
ФакелНе начат
Сочи
19:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
15:00
ЕнисейНе начат
Динамо Мх
19:00
РодинаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
19:00
АталантаНе начат
Торино
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
16:30
АугсбургНе начат
Унион
16:30
ФрайбургНе начат
Хайденхайм
16:30
КёльнНе начат
Вердер
16:30
БохумНе начат
Айнтрахт
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Хоффенхайм
16:30
БаварияНе начат
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
16:30
ДармштадтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат

Тукманов - о перспективах "Торпедо" на РПЛ: если в клубе ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал перспективы чёрно-белых на возвращение в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Торпедо"
- Если в "Торпедо" ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего. Я имею в виду и подход руководства, и кадры, и комплектование команды, и тренера. Думаю, "Торпедо" будет бороться за 4-6-е место. В лиге же может остаться и "Арсенал", и "Акрон", и "Родина" - команды с амбициями. Из РПЛ могут вылететь "Сочи", "Урал" или другие. Конечно, "Торпедо" будет трудно, - передаёт слова Тукманова Legalbet.

Московское "Торпедо" покинуло Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023, заняв последнее место с 13 набранными очками в 30 матчах. В текущем сезоне выступающие в Первой лиге "автозаводцы" за два тура до финиша занимают девятое место с 43 очками в 32 матчах и не имеют математических шансов на возвращение в РПЛ даже через стыковые матчи. Также стало известно, что комиссия РФС по лицензированию отказала чёрно-белым в выдаче лицензии РФС I, необходимой для участия в РПЛ.

РФС назвал 20 клубов, получивших лицензии для выступления в РПЛ-2024/2025

Торпедо Тукманов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится