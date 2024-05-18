- Если в "Торпедо" ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего. Я имею в виду и подход руководства, и кадры, и комплектование команды, и тренера. Думаю, "Торпедо" будет бороться за 4-6-е место. В лиге же может остаться и "Арсенал", и "Акрон", и "Родина" - команды с амбициями. Из РПЛ могут вылететь "Сочи", "Урал" или другие. Конечно, "Торпедо" будет трудно, - передаёт слова Тукманова Legalbet.
Московское "Торпедо" покинуло Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023, заняв последнее место с 13 набранными очками в 30 матчах. В текущем сезоне выступающие в Первой лиге "автозаводцы" за два тура до финиша занимают девятое место с 43 очками в 32 матчах и не имеют математических шансов на возвращение в РПЛ даже через стыковые матчи. Также стало известно, что комиссия РФС по лицензированию отказала чёрно-белым в выдаче лицензии РФС I, необходимой для участия в РПЛ.
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Тукманов - о перспективах "Торпедо" на РПЛ: если в клубе ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал перспективы чёрно-белых на возвращение в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Торпедо"