- Домашней будет "Арена-Химки", резервной — "Лужники". До меня как руководителя клуб начинал сезон в "Лужниках", поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.
"Арена Химки" является домашним стадионом для подмосковных "Химок", которые лидируют с 63 набранными очками в турнирной таблице Первой лиги и досрочно гарантировали себе участие в российской Премьер-лиге в следующем сезоне. "Красно-черные" опережают махачкалинское "Динамо", идущее вторым, на два очка за один тур до окончания первенства.
"Торпедо" занимает 10-е место по итогам 33 матчей, набрав 44 балла.
Источник: ТАСС
Домашним стадионом "Торпедо" в следующем сезоне будет "Арена Химки"
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин рассказал, какой стадион станет для команды домашним в сезоне-2024/25.
Фото: РФС