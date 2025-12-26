Напомним, 11 ноября соответствующую должность покинул серб Деян Станкович, и с тех пор исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов.
"Будь моя воля, "Спартак" сейчас тренировал бы Титов. Егор был не только топ-игроком с точки зрения тактики, техники, красоты футбола, но и бойцом. Про таких говорят: "Мужик!" Может сжать зубы и терпеть. Это и для тренера является важнейшим качеством", — отметил Белоголовцев в интервью "Спорт-Экспрессу".
Егор Титов является воспитанником "Спартака". За основную команду красно-белых он выступал с 1995 по 2008 год, провел в ее составе 444 матча, забил 105 мячей и отдал 87 результативных передач. Со "Спартаком" Титов выиграл шесть чемпионских титулов, два Кубка России и три Кубка чемпионов Содружества.
С 2015 по 2016 год Титов был ассистентом главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева.
Белоголовцев поделился мнением о том, кто должен тренировать "Спартак"
Актер, телеведущий и болельщик московского "Спартака" Сергей Белоголовцев выделил свою кандидатуру на пост главного тренера любимой команды.
Фото: ФК "Спартак"