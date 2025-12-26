Бубнов выделил игрока, потеря которого скажется на "Краснодаре"

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, уход кого из футболистов может серьезно сказаться на игре "Краснодара".

После 18 туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. По мнению Бубнова, это не полузащитник и капитан команды Эдуард Сперцян, а нападающий Джон Кордоба."Считаю, что Сергей Николаевич ни в коем случае не должен продавать Сперцяна, потому что они могут чемпионами стать во второй раз, но, даже если такое произойдет, у них сейчас все настолько продублировано… Они могут тактически перестроиться так, что потеря Сперцяна серьезно не скажется! На сегодняшний день сказаться может только потеря Кордобы", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".В первой части сезона 2025/2026 Джон Кордоба провел за " Краснодар " 24 матча, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач. В активе Эдуарда Сперцяна — 25 игр, 9 голов и 13 ассистов.После 18 туров "Краснодар" с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.