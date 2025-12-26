Корнаухов оценил продление контракта Альбы с "Ростовом"

Ранее стало известно, что Альба подписал с ростовским клубом новое соглашение сроком на 2,5 года.
"Продление логичное. Другой вопрос — останутся ли его помощники. У штаба, который работает, все хорошо получается. Тренерская стезя такая, что все равно, на какой срок с тобой заключили контракт. Уволить могут и после восьми туров", — сказал Корнаухов в беседе с "Матч ТВ".
После 18 прошедших туров "Ростов" с 21 очком располагается на 11-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Чемпионат России возобновится после перерыва в конце февраля 2026 года. В 19 туре "Ростов" сыграет в гостях с "Краснодаром" (1-е место, 40 очков).
Фото: ФК "Ростов"