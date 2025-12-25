Корнаухов считает, что задача Березуцкого — вывести "Урал" в РПЛ

Специалист возглавил екатеринбургскую команду 11 декабря.
"Это приглашение с прицелом на выход в РПЛ. У Березуцкого нет большого опыта самостоятельной работы, но он долго был в больших штабах — в ЦСКА, Китае, Нидерландах. Подкован он хорошо. "Урал" уверенно идет в зоне выхода в РПЛ, но в трех последних матчах было поражение и две ничьи. Руководство сделало выводы и поменяло тренера. Главная задача — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будут разбираться", — отметил Корнаухов в беседе с "Матч ТВ".
По итогам первой части чемпионата Первой лиги сезона 2025/2026 "Урал" с 41 очком располагается на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидера, воронежского "Факела", на 7 баллов.
До Березуцкого екатеринбуржцев тренировал белорусский специалист Мирослав Ромащенко, под руководством которого команда провела 23 официальных матча — одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз проиграла.
