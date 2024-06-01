Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 2 0 2
Нижний НовгородЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
0 - 2 0 2
Реал МадридЗавершен

Главный тренер тульского "Арсенала" Сторожук рассказал, останется ли он в команде на следующий сезон

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Арсенала" из Тулы Александр Сторожук рассказал о своем будущем.
Фото: Чемпионат.com
"Остаюсь ли на следующий сезон? Не знаю, посмотрим", - приводит "РБ Спорт" слова Сторожука.

В первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне 2024/2025, "Арсенал" выиграл у "Пари НН" со счетом 2:1. Однако во втором поединке тульская команда уступила со счетом 0:2 и по сумме двух встреч не сумела завоевать путевку в российскую Премьер-лигу.

По итогам минувшего сезона "Арсенал" набрал 55 очков в 34 играх и финишировал на 4 месте в турнирной таблице Первой лиги.

Александр Сторожук Арсенал Тула
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится