"Остаюсь ли на следующий сезон? Не знаю, посмотрим", - приводит "РБ Спорт" слова Сторожука.
В первом переходном матче за право сыграть в РПЛ в сезоне 2024/2025, "Арсенал" выиграл у "Пари НН" со счетом 2:1. Однако во втором поединке тульская команда уступила со счетом 0:2 и по сумме двух встреч не сумела завоевать путевку в российскую Премьер-лигу.
По итогам минувшего сезона "Арсенал" набрал 55 очков в 34 играх и финишировал на 4 месте в турнирной таблице Первой лиги.
Главный тренер тульского "Арсенала" Сторожук рассказал, останется ли он в команде на следующий сезон
Главный тренер "Арсенала" из Тулы Александр Сторожук рассказал о своем будущем.
Фото: Чемпионат.com