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Metaratings: Талалаев просит "Балтику" подписать полузащитника Андрея Менделя и защитника Сергея Варатынова

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По информации СМИ, калининградская "Балтика" близка к подписанию контракта со свободным агентом Андрем Менделем, который выступает на позиции опорного полузащитника.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Сообщается, что 29-летний футболист уже вылетел в Калининград для того, чтобы заключить с футбольным клубом контракт по схеме "1+1" с зарплатой 1,3 млн рублей в месяц (в случае выхода "Балтики" в РПЛ оклад вырастит до 1,6 млн евро). Менделя в команде желает видеть Андрей Талалаев, который в ближайшее время возглавит "Балтику". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Менделя в 500 тыс. евро.

Кроме того, 51-летний специалист желает пригласить в "Балтику" защитника "Химок" Сергея Варатынова, чей контракт с подмосковной командой истекает в конце сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 800 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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