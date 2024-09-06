Сообщается, что 29-летний футболист уже вылетел в Калининград для того, чтобы заключить с футбольным клубом контракт по схеме "1+1" с зарплатой 1,3 млн рублей в месяц (в случае выхода "Балтики" в РПЛ оклад вырастит до 1,6 млн евро). Менделя в команде желает видеть Андрей Талалаев, который в ближайшее время возглавит "Балтику". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Менделя в 500 тыс. евро.
Кроме того, 51-летний специалист желает пригласить в "Балтику" защитника "Химок" Сергея Варатынова, чей контракт с подмосковной командой истекает в конце сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 800 тыс. евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Талалаев просит "Балтику" подписать полузащитника Андрея Менделя и защитника Сергея Варатынова
По информации СМИ, калининградская "Балтика" близка к подписанию контракта со свободным агентом Андрем Менделем, который выступает на позиции опорного полузащитника.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press